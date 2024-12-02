Массовая авария с пострадавшим произошла в Екатеринбурге

На улице Советской столкнулись три автомобиля — УАЗ Patriot, Mazda 3 и Volkswagen Jetta. В ДТП пострадал человек.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 22:35 по местному времени. Участникам аварии потребовалась помощь спасателей.
«К месту дорожного происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение (1 единица техники и 6 человек личного состава)», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ДПС.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге днем 30 ноября водитель иномарки сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.