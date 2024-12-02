Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая авария с пострадавшим произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 30 ноября произошла массовая авария.

На улице Советской столкнулись три автомобиля — УАЗ Patriot, Mazda 3 и Volkswagen Jetta. В ДТП пострадал человек.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 22:35 по местному времени. Участникам аварии потребовалась помощь спасателей.

«К месту дорожного происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение (1 единица техники и 6 человек личного состава)», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ДПС.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге днем 30 ноября водитель иномарки сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.