Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя — Бастрыкин требует доклад

Предварительно установлено, что в многоквартирном доме произошло падение кабины лифта, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Следкоме.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов о длительных перебоях в работе лифта, отметили в СК.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
По данным пресс-службы прокуратуры города, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, а затем резко затормозил.
Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.