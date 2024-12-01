Дело о падении лифта в многоэтажке Севастополя — Бастрыкин требует доклад

По данным пресс-службы прокуратуры города, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, а затем резко затормозил.