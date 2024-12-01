Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках

Из документов следует, что, по мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, может принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств, оказать давление на свидетелей, в том числе на лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей в ходе дальнейшего расследования, а также скрыться от органов следствия и суда. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий.