Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках

«Избрать в отношении обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны на два месяца 00 суток, то есть до 6 января 2025 года», — сказано в документах.
Согласно картотеке суда, защита Симуткиной обжаловала решение о ее аресте.
Из документов следует, что, по мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, может принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств, оказать давление на свидетелей, в том числе на лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей в ходе дальнейшего расследования, а также скрыться от органов следствия и суда. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий.
Из документов также следует, что это уголовное дело возбуждено в январе 2018 года в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства, реконструкции и ремонта Дирекции по развитию Соловецкого архипелага по факту необоснованного согласования им актов о приёмке выполненных работ. Это касалось строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, системы водоснабжения.
В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от двух до четырех лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
Кроме того, в Россию из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела.
По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.