В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем “УАЗ Патриот”, двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте», — говорится в сообщении МВД.