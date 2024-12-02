В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев

«Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева», — сообщил представитель одного из силовых ведомств республики.
В УГИБДД МВД по ЛНР подтвердили, что в Луганске действительно было зафиксировано ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот». На таком автомобиле передвигался Ярцев.
«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем “УАЗ Патриот”, двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте», — говорится в сообщении МВД.
В Telegram-канале агентства ANNA-News также подтверждается информация о смерти Ярцева.