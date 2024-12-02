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В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной Республики.

«Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева», — сообщил представитель одного из силовых ведомств республики.

В УГИБДД МВД по ЛНР подтвердили, что в Луганске действительно было зафиксировано ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот». На таком автомобиле передвигался Ярцев.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем “УАЗ Патриот”, двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте», — говорится в сообщении МВД.

В Telegram-канале агентства ANNA-News также подтверждается информация о смерти Ярцева.

несчастный случай