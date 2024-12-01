В селе Башкирии горит многоквартирный дом, есть погибшие

Как сообщает МЧС, возгорание началось в одной из квартир на первом этаже, после чего огонь распространился на другие помещения. Сотрудники ведомства, прибыв на место, вынесли из квартиры на втором этаже четырехлетнего мальчика. Медики констатировали его смерть. 30-летняя мама пыталась спасти сына, но надышалась едким. Ее доставили в реанимацию. В огне погибла и 70-летняя пенсионерка.
Предварительно, в квартире, в которой произошел пожар, была беременная и трое детей. Со слов женщины, она увидела, что начал гореть натяжной потолок, а потом раздался звук пожарного извещателя. Она выбежала с детьми на улицу.
Огонь повредил шесть квартир и крышу дома. Площадь составила 900 квадратных метров.
— Огонь удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, — сообщили в МЧС.
На месте работают 33 специалиста и 10 единиц техники. Корме того, сюда направили оперативную группу главного управления, в том числе психолога, эксперта испытательной пожарной лаборатории и дознавателя МЧС. На месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Для жителей организовали пункт временного размещения.