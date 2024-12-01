В селе Башкирии горит многоквартирный дом, есть погибшие

Как сообщает МЧС, возгорание началось в одной из квартир на первом этаже, после чего огонь распространился на другие помещения. Сотрудники ведомства, прибыв на место, вынесли из квартиры на втором этаже четырехлетнего мальчика. Медики констатировали его смерть. 30-летняя мама пыталась спасти сына, но надышалась едким. Ее доставили в реанимацию. В огне погибла и 70-летняя пенсионерка.