Ростовские полицейские задержали телефонного грабителя

В Ростове полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении. Правоохранители считают, что он забрал у дончанина телефон, сообщили в региональном главке ведомства.
По данным правоохранителей, подозреваемый прогуливался по одной из улиц в Ворошиловском районе города. Там он увидел, что прохожий уронил телефон на тротуар. Тот его сразу же поднял и быстро скрылся.
После обращения в полицию правоохранители нашли того, кто забрал телефон. Найденный гаджет вернули владельцу.
Задержанному предъявили обвинение по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.