Мать спасла двоих детей, но третьего уже не смогла: в страшном пожаре в Башкирии погиб 4-летний мальчик и пенсионерка

Вечером 1 декабря в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии произошел крупный пожар: погиб 4-летний ребенок и пенсионерка. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Трагедия случилась в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме по улице Горького. Как рассказали в экстренном ведомстве, в квартире на первом этаже, где находились беременная женщина с тремя детьми, загорелся натяжной потолок. Мать взяла малышей и выбежала с ними на улицу. Огонь стал быстро распространяться на соседние квартиры, общие коридоры и пошел наверх.
Добравшись до второго этажа, пламя застало врасплох еще одну многодетную семью: 30-летнюю женщину и троих ее детей. Двоих из них она смогла вывести на улицу, а вот третьего — 4-летнего сына — попросту не нашла в дыму. Вероятнее всего, ребенок спрятался от огня. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили мальчика из горящего здания, но к этому времени он был уже мертв. Его мама надышалась дымом, потеряла сознание, а затем впала в кому. Сейчас за ее жизнь в реанимации борются врачи. У нее острое отравление и порезы на руках. Кроме того, пожарные обнаружили на первом этаже погибшую женщину 70 лет.
— Огнём повреждены 6 квартир и крыша дома, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Привлечены 33 специалиста и 10 единиц техники, — передали в МЧС РБ.
В службе спасения уточнили, что в доме всего 12 квартир. В них проживали 29 человек, в том числе 12 детей. 26 жильцам предложили остаться в пункте временного размещения, но они отказались, решив остаться дома у родных.
По указанию врио начальника МЧС Башкирии на место происшествия была направлена оперативная группа, в том числе психолог, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.
К выяснению обстоятельств инцидента подключились прокуратура и Следственный комитет Башкирии. Ведомства проводят проверку.