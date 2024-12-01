Мать спасла двоих детей, но третьего уже не смогла: в страшном пожаре в Башкирии погиб 4-летний мальчик и пенсионерка

Добравшись до второго этажа, пламя застало врасплох еще одну многодетную семью: 30-летнюю женщину и троих ее детей. Двоих из них она смогла вывести на улицу, а вот третьего — 4-летнего сына — попросту не нашла в дыму. Вероятнее всего, ребенок спрятался от огня. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили мальчика из горящего здания, но к этому времени он был уже мертв. Его мама надышалась дымом, потеряла сознание, а затем впала в кому. Сейчас за ее жизнь в реанимации борются врачи. У нее острое отравление и порезы на руках. Кроме того, пожарные обнаружили на первом этаже погибшую женщину 70 лет.