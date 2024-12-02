МЧС: в общежитии в Симферополе произошло задымление

В одном из студенческих общежитий Симферополя произошло задымление, причиной которого стало пригорание пищи на плите. Из здания были эвакуированы жильцы, пострадавших не оказалось, сообщает крымское управление МЧС России.
Инцидент был зафиксирован в 21:20 в общежитии автотранспортного техникума. На место происшествия направили силы и средства МЧС по повышенному рангу пожара.
После прибытия спасатели провели разведку и эвакуацию жильцов. Выяснилось, что задымление возникло из-за пригорания пищи на площади 0,5 квадратного метра. Ситуация обошлась без пострадавших.
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