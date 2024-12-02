Водитель кроссовера сбил пешехода в Ворошиловском районе Волгограда

Согласно предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, около 18.10 водитель автомобиля Kia Sportage сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась напротив дома № 96 по ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе.