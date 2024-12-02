Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утечка нефти произошла в Польше после повреждения нефтепровода «Дружба»

Инцидент зафиксирован в районе Пнево Великопольского воеводства.

Источник: Аргументы и факты

Нефтепровод «Дружба» получил повреждения на территории Польши. Подробности озвучили представители Государственной пожарной службы страны.

По данным ведомства, в ходе инцидента зафиксирована утечка нефти. Происшествие случилось в районе Пнево Великопольского воеводства.

«В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет», — отмечено в сообщении.

На некоторых участках дороги затруднено движение транспорта. Особенно речь идет об автостраде № 92.

Спасатели уже установили контакт с польским оператором «Дружбы» PERN. Ему пришлось превентивным образом отключить одну из насосных станций.

Напомним, что «Дружба» на западном участке связывает Польшу и Германию. Сырьевые базы находятся в Мишевке Стшалковском под Плоцком.

Ранее сообщалось, что на реке Лена в Олекминском районе Якутии произошел разлив нефти. Инцидент случился при погрузке нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. В ходе процесса была зафиксирована утечка.