Утечка нефти произошла в Польше после повреждения нефтепровода «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» получил повреждения на территории Польши. Подробности озвучили представители Государственной пожарной службы страны.
По данным ведомства, в ходе инцидента зафиксирована утечка нефти. Происшествие случилось в районе Пнево Великопольского воеводства.
«В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет», — отмечено в сообщении.
На некоторых участках дороги затруднено движение транспорта. Особенно речь идет об автостраде № 92.
Спасатели уже установили контакт с польским оператором «Дружбы» PERN. Ему пришлось превентивным образом отключить одну из насосных станций.
Напомним, что «Дружба» на западном участке связывает Польшу и Германию. Сырьевые базы находятся в Мишевке Стшалковском под Плоцком.
Ранее сообщалось, что на реке Лена в Олекминском районе Якутии произошел разлив нефти. Инцидент случился при погрузке нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. В ходе процесса была зафиксирована утечка.