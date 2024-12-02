Haberturk: вооруженный подросток напал на стоянку такси в Анкаре

Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре. Подробности сообщили журналисты телеканала Habertürk.
По данным авторов, 16-летний молодой человек был не доволен сервисом такси. Он возмутился, что на его вызов никто не приехал, поэтому отправился разбираться самостоятельно.
Во время нападения у подростка заклинило пистолет. Однако он продолжил хулиганить, выбив стекла стоянки.
Позже он скрылся с места происшествия. Никто в результате вооруженного инцидента не пострадал.
На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они работают на стоянке в квартале Атапарк района Кечиорен. Нарушитель порядка уже задержан.
Ранее сообщалось, что школьник в Новосибирске выстрелил в ровесника из сигнального пистолета. На инцидент обратила внимание региональная прокуратура.