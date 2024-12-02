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Haberturk: вооруженный подросток напал на стоянку такси в Анкаре

Молодой человек выбил стекла стоянки и скрылся с места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре. Подробности сообщили журналисты телеканала Habertürk.

По данным авторов, 16-летний молодой человек был не доволен сервисом такси. Он возмутился, что на его вызов никто не приехал, поэтому отправился разбираться самостоятельно.

Во время нападения у подростка заклинило пистолет. Однако он продолжил хулиганить, выбив стекла стоянки.

Позже он скрылся с места происшествия. Никто в результате вооруженного инцидента не пострадал.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они работают на стоянке в квартале Атапарк района Кечиорен. Нарушитель порядка уже задержан.

Ранее сообщалось, что школьник в Новосибирске выстрелил в ровесника из сигнального пистолета. На инцидент обратила внимание региональная прокуратура.