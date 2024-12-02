Протестующие в Грузии бросили коктейль Молотова в сотрудника полиции

Массовая акция протеста продолжается в Тбилиси. Оппозиция проводит беспорядки, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале.
По данным СМИ, протестующие бросают в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова. Один из них попал в полицейского, который в результате загорелся.
«Но его успели быстро потушить», — говорится в тексте публикации.
В центре города продолжают раздаваться взрывы. По словам очевидцев, по всей территории у здания парламента в Тбилиси пылает огонь.
За последние несколько дней были задержаны более 200 человек. Арестовывают мужчин, женщин, несовершеннолетних граждан, журналистов и активистов.
МВД Грузии обратилось к протестующим с просьбой убрать с митинга хотя бы детей. Данные собрания, по их мнению, вряд ли можно назвать мирными. Они угрожают жизни несовершеннолетних.
«Мы призываем ограждать несовершеннолетних от агрессивной среды», — указано в сообщении.
Напомним, что акции протеста с перерывами идут с 26 октября, когда в Грузии прошли парламентские выборы. Тогда в парламент прошли четыре оппозиционные политсилы, которые не признали победу за правящей «Грузинской мечтой».
Новый виток акций начался 28 ноября. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.
Уже 1 декабря противостояние стало массовым и ожесточенным. Участники протеста начали забрасывать здание парламента петардами и предпринимать попытки прорваться за ограждение. В противостояние вышли полицейские с водометами.