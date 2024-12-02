Пожарные в Екатеринбурге потушили огонь в цехе по производству полистирола

Сотрудники МЧС России потушили пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Подробности озвучили представители ведомства в своем Telegram-канале.
По их данным, огонь возник на улице Испытателей. Площадь пожара достигала 1,5 тысячи квадратных метров. В результате фиксировалось обрушение кровли на 400 квадратных метрах.
«МЧС России: пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек. Также с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Для тушения огня был привлечен пожарный поезд. На месте работали 95 специалистов с использованием 35 единиц техники.