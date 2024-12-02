Оператор «Дружбы» не исключает, что утечка нефти произошла из-за диверсии

Напомним, что в результате аварии не было зафиксировано угроз возгорания или взрыва. Оператор принял решение сразу же отключить одну из насосных станций. Специалисты уже определили место утечки и готовят его для ремонта. Они опорожнят трубопровод от сырья и заменят поврежденный участок на новый.