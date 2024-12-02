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Оператор «Дружбы» не исключает, что утечка нефти произошла из-за диверсии

Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» зафиксирована в районе польского Пнево Великопольского воеводства.

Источник: Аргументы и факты

Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла в районе Пнево Великопольского воеводства. Польский оператор PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, сообщат РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По его словам, рассматривается, в том числе, и возможность диверсии. Расследование данного инцидента продолжается.

«В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки», — указали в компании.

Эксперты в ближайшее время подготовят необходимое заключение. Также есть вероятность, что утечка произошла по технической причине.

На данный момент польский оператор продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте. Авария не повлияла на этот процесс из-за возможности использования второй нитки. Ее хватает для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

«Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой», — указано в сообщении.

Напомним, что в результате аварии не было зафиксировано угроз возгорания или взрыва. Оператор принял решение сразу же отключить одну из насосных станций. Специалисты уже определили место утечки и готовят его для ремонта. Они опорожнят трубопровод от сырья и заменят поврежденный участок на новый.