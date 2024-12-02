Оператор «Дружбы» не исключает, что утечка нефти произошла из-за диверсии

Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла в районе Пнево Великопольского воеводства. Польский оператор PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, сообщат РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
По его словам, рассматривается, в том числе, и возможность диверсии. Расследование данного инцидента продолжается.
«В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки», — указали в компании.
Эксперты в ближайшее время подготовят необходимое заключение. Также есть вероятность, что утечка произошла по технической причине.
На данный момент польский оператор продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте. Авария не повлияла на этот процесс из-за возможности использования второй нитки. Ее хватает для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
«Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой», — указано в сообщении.
Напомним, что в результате аварии не было зафиксировано угроз возгорания или взрыва. Оператор принял решение сразу же отключить одну из насосных станций. Специалисты уже определили место утечки и готовят его для ремонта. Они опорожнят трубопровод от сырья и заменят поврежденный участок на новый.