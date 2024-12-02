Наркодилер из Хабаровска задержан во Владивостоке с партией наркотиков

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали молодого человека с крупной партией наркотиков. Инцидент произошел на проспекте Красного Знамени, когда патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину и остановили его для проверки документов.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, несмотря на отрицательный ответ на вопрос о наличии запрещенных предметов, мужчина заметно нервничал. Вызванные на место сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у задержанного свёрток, перемотанный чёрной изолентой.
После экспертизы стало известно, что внутри находились гашишное масло весом 21 грамм и смесь с наркотическим веществом «мефедрон» общей массой более 200 граммов. Задержанным оказался 22-летний приезжий из Хабаровского края.
На допросе он признался, что планировал заработать, делая «закладки» с наркотиками. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.
По этой статье нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Подозреваемый заключён под стражу.