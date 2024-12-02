Наркодилер из Хабаровска задержан во Владивостоке с партией наркотиков

На допросе он признался, что планировал заработать, делая «закладки» с наркотиками. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.