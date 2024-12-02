Во Владивостоке произошло цепное ДТП с участием четырёх автомобилей

Отмечается, что водитель Mitsubishi RVR вынужден был остановиться в правой полосе, за ним остановился KIA. В этот момент водитель BMW X7 не успел вовремя остановиться и врезался в стоящий KIA. От удара KIA отбросило на Mitsubishi RVR, а отлетевшее колесо BMW повредило проезжающий мимо Subaru Forester.