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Во Владивостоке произошло цепное ДТП с участием четырёх автомобилей

В происшествии пострадал один из водителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице Маковского, 192, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Автогарант».

Отмечается, что водитель Mitsubishi RVR вынужден был остановиться в правой полосе, за ним остановился KIA. В этот момент водитель BMW X7 не успел вовремя остановиться и врезался в стоящий KIA. От удара KIA отбросило на Mitsubishi RVR, а отлетевшее колесо BMW повредило проезжающий мимо Subaru Forester.

В автоаварии пострадал водитель KIA.

Напомним, в воскресенье днём, 1 декабря, во Владивостоке на улице Маковского произошло ДТП с участием пяти автомобилей.