Сотрудники Volkswagen выйдут на забастовку против сокращений в Германии

Напомним, что предыдущие переговоры прошли 30 октября. В ходе них Volkswagen предложил снизить зарплату на 10 процентов. До этого концерн хотел закрыть три завода в стране, что привело бы к исчезновению десятка тысяч рабочих мест. Под угрозой закрытия находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche.