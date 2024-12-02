Очередной взрыв газового баллона в квартире расследует прокуратура Приморья

Проблема энергоснабжения Надеждинского района также не оставляет надзорное ведомство равнодушным. Муниципалитет слишком интенсивно застраивают как жилыми комплексами, так и частными домовладениями, а новые объекты электрических сетей строятся не так интенсивно, и имеющиеся линии оказываются перегружены. Сами жители района называют ситуацию «энергетическим беспределом» и пытаются привлечь к её решению губернатора, раз прокуратура пока не справляется.