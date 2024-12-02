Очередной взрыв газового баллона в квартире расследует прокуратура Приморья

Жильцы готовили пищу на газовой плитке, которую поставили на конфорку электрической кухонной плиты, которая в момент обесточивания дома была включена, и перевести приборы в выключенное положение люди забыли. Когда электроснабжение было восстановлено, конфорка начала нагреваться, с ней нагрелся газовый баллон в туристической плитке, что привело к взрыву.
Люди не пострадали, чего не скажешь о квартире: взрывом выбило стеклопакет вместе с пластиковой рамой, окно на кухне, в стенах и потолке появились трещины. Теперь весь дом придётся обследовать на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Прокуратура Надеждинского района проконтролирует этот процесс, а также ход доследственной проверки по факту взрыва.
Напоминаем, что на прошлой неделе абсолютно идентичный случай произошёл после энергоаварии в Хасанском округе, взрыв оставленного на кухонной плите газового баллончика произошёл в посёлке Зарубино на улице Строительной. Массовые отключения света в Хасанском районе также привлекли внимание прокуратуры: из-за аварий были обесточены несколько населённых пунктов.
Проблема энергоснабжения Надеждинского района также не оставляет надзорное ведомство равнодушным. Муниципалитет слишком интенсивно застраивают как жилыми комплексами, так и частными домовладениями, а новые объекты электрических сетей строятся не так интенсивно, и имеющиеся линии оказываются перегружены. Сами жители района называют ситуацию «энергетическим беспределом» и пытаются привлечь к её решению губернатора, раз прокуратура пока не справляется.