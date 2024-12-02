Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередной взрыв газового баллона в квартире расследует прокуратура Приморья

В селе Вольно-Надеждинском в одной из квартир дома № 85 по улице Анисимова взорвался бытовой газовый баллон, которым жильцы пользовались во время очередного массового отключения электричества, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Жильцы готовили пищу на газовой плитке, которую поставили на конфорку электрической кухонной плиты, которая в момент обесточивания дома была включена, и перевести приборы в выключенное положение люди забыли. Когда электроснабжение было восстановлено, конфорка начала нагреваться, с ней нагрелся газовый баллон в туристической плитке, что привело к взрыву.

Люди не пострадали, чего не скажешь о квартире: взрывом выбило стеклопакет вместе с пластиковой рамой, окно на кухне, в стенах и потолке появились трещины. Теперь весь дом придётся обследовать на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Прокуратура Надеждинского района проконтролирует этот процесс, а также ход доследственной проверки по факту взрыва.

Напоминаем, что на прошлой неделе абсолютно идентичный случай произошёл после энергоаварии в Хасанском округе, взрыв оставленного на кухонной плите газового баллончика произошёл в посёлке Зарубино на улице Строительной. Массовые отключения света в Хасанском районе также привлекли внимание прокуратуры: из-за аварий были обесточены несколько населённых пунктов.

Проблема энергоснабжения Надеждинского района также не оставляет надзорное ведомство равнодушным. Муниципалитет слишком интенсивно застраивают как жилыми комплексами, так и частными домовладениями, а новые объекты электрических сетей строятся не так интенсивно, и имеющиеся линии оказываются перегружены. Сами жители района называют ситуацию «энергетическим беспределом» и пытаются привлечь к её решению губернатора, раз прокуратура пока не справляется.

пожары