МВД Грузии: из-за действий протестующих пострадали более 100 полицейских

«В результате насильственных действий участников акции
Там добавили, что получившим ранения сотрудникам правоохранительных органов оказывают медицинскую помощь.
Более 100 правоохранителей пострадали за последние дни в Тбилиси из-за действий демонстрантов. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии. Сегодня ночью грузинский спецназ снова вытеснил собравшихся перед зданием парламента манифестантов из центра Тбилиси.
«В результате насильственных действий участников акции
Там добавили, что получившим ранения сотрудникам правоохранительных органов оказывают медицинскую помощь.