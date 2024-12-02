МВД Грузии: из-за действий протестующих пострадали более 100 полицейских

Более 100 правоохранителей пострадали за последние дни в Тбилиси из-за действий демонстрантов. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии. Сегодня ночью грузинский спецназ снова вытеснил собравшихся перед зданием парламента манифестантов из центра Тбилиси.