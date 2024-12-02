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МВД Грузии: из-за действий протестующих пострадали более 100 полицейских

Более 100 правоохранителей пострадали за последние дни в Тбилиси из-за действий демонстрантов. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии. Сегодня ночью грузинский спецназ снова вытеснил собравшихся перед зданием парламента манифестантов из центра Тбилиси.

Источник: РИА "Новости"

«В результате насильственных действий участников акции 1—2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД… За последние дни на акциях пострадали 113 полицейских, из которых 4 остаются в больнице», — отмечено в комментарии ведомства, который приводит ТАСС.

Там добавили, что получившим ранения сотрудникам правоохранительных органов оказывают медицинскую помощь.