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В Красноярском крае назвали распространенные причины пожаров

За неделю в Красноярском крае 6 человек погибли в огне.

Источник: МЧС РФ

2 декабря в МЧС по Красноярскому краю подвели итоги за неделю: за это время в регионе произошли 94 пожара, в которых погибли шесть человек.

В ведомстве отметили, что самой частой причиной возгораний было неосторожное обращение с огнем (41 случай), на втором месте — короткое замыкание электропроводки (19), а на третьем — нарушения пожарной безопасности при топке печей (16).

Не стали исключением происшествия за последние сутки. К счастью, в них никто не пострадал. Например, 1 декабря в селе Ашкаул Канского района шесть пожарных с помощью подвозной воды спасали сено. Пламя охватило его на площади 50 квадратных метров. Предварительно, причиной случившегося стала неосторожность кого-то из местных жителей при обращении с огнем.

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