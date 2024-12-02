В Красноярском крае назвали распространенные причины пожаров

Не стали исключением происшествия за последние сутки. К счастью, в них никто не пострадал. Например, 1 декабря в селе Ашкаул Канского района шесть пожарных с помощью подвозной воды спасали сено. Пламя охватило его на площади 50 квадратных метров. Предварительно, причиной случившегося стала неосторожность кого-то из местных жителей при обращении с огнем.