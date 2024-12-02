В Приморье девочка отравилась разбавленным уксусом

В Пограничном муниципальном округе произошёл несчастный случай: несовершеннолетняя девочка отравилась уксусом. В эти выходные её семья из Уссурийска приехала в гости в село Богуславка, где и случилось несчастье.
Девочка в возрасте 6 лет осталась без присмотра родителей и выпила жидкость, состоящую из уксуса и воды. Эта жидкость была предназначена для уборки жилых помещений. Как выяснилось, пластиковая бутылка, в которой находилась жидкость, была с этикеткой детской воды.
«Девочка была доставлена в больницу. Её жизни ничего не угрожает. Ранее эта семья не состояла на учёте в органах системы профилактики. В ведомстве взяли под контроль ход и результаты доследственной проверки», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Приморского края просит родителей и законных представителей внимательнее присматривать за детьми.