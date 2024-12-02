В Приморье девочка отравилась разбавленным уксусом

Девочка в возрасте 6 лет осталась без присмотра родителей и выпила жидкость, состоящую из уксуса и воды. Эта жидкость была предназначена для уборки жилых помещений. Как выяснилось, пластиковая бутылка, в которой находилась жидкость, была с этикеткой детской воды.