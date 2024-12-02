Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье девочка отравилась разбавленным уксусом

Жидкость предназначалась для уборки помещений.

Источник: Freepik

В Пограничном муниципальном округе произошёл несчастный случай: несовершеннолетняя девочка отравилась уксусом. В эти выходные её семья из Уссурийска приехала в гости в село Богуславка, где и случилось несчастье.

Девочка в возрасте 6 лет осталась без присмотра родителей и выпила жидкость, состоящую из уксуса и воды. Эта жидкость была предназначена для уборки жилых помещений. Как выяснилось, пластиковая бутылка, в которой находилась жидкость, была с этикеткой детской воды.

«Девочка была доставлена в больницу. Её жизни ничего не угрожает. Ранее эта семья не состояла на учёте в органах системы профилактики. В ведомстве взяли под контроль ход и результаты доследственной проверки», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Приморского края просит родителей и законных представителей внимательнее присматривать за детьми.