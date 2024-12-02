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N+: стрельба по кафе в мексиканском Гуанахуато унесла жизни восьми человек

Два человека получили ранения разной степени тяжести.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные преступники устроили стрельбу по придорожному кафе и магазинам в мексиканском Гуанахуато. Подробности озвучили авторы телеканала N+.

По их данным, в результате происшествия погибли восемь человек. Еще два посетителя получили ранения разной степени тяжести.

«Прокуратура идентифицировала троих из погибших — двоих пожарных из Селайи и одного врача скорой помощи», — указали журналисты.

Они добавили, что мотивы нападения пока неизвестны. Работу проводят сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы уточняют, что мужчины передвигались на «роскошном белом автомобиле» и остановились около кафе. Без слов они открыли огонь по группе мужчин и скрылись с места.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике военный попытался показать школьнику работу гранатомета. В момент выстрела боеприпас взорвался прямо в стволе — ребенок погиб.