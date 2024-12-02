Огонь вспыхнул рядом с главной елкой Иркутска утром 2 декабря

Пожар произошел в сквере Кирова рядом с главной елкой Иркутска сегодня утром, 2 декабря. По предварительной информации, горел строительный вагончик, пострадавших нет. Все подробности уточняются, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

