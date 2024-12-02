Химики не верят в смертельное отравление 4 детей дихлофосом

Не верят в версию с дихлофосом и жители Красной Сопки. Там многие регулярно травят мух этим средством. «Пишут, что тараканы по дому бегали. Нет в деревне тараканов. Это у вас в городе. У нас тут мухи, особенно у тех, кто скот держит, а у них он есть. Пишут, что маленькую форточку открыли. Нет у них форточек, обычные пластиковые окна — или полностью открывается, или ставится на проветривание. А этот дихлофос, ну все мы им пользуемся. И нормально. В 90-е годы его алкаши пили, и то не травились. В советское время детям вши им травили», — говорил корреспонденту krsk.aif.ru на похоронах дядя погибших детей.