Химики не верят в смертельное отравление 4 детей дихлофосом

В Красноярском крае продолжают искать причину гибели четверых детей из Красной Сопки. Семья отравилась неустановленным токсичным веществом. Сейчас основная версия у СК, что это мог быть компонент инсектицидного средства (отравы для насекомых). Его нашли на посуде, из которой ели дети и их родители. Отец перед трагедией травил мух.
Версию с дихлофосом многие подвергают сомнению. В том числе и химики, которые могут обосновать свое мнение. Корреспондент krsk.aif.ru пообщалась с такими экспертами.
Не смертельная доза
В редакцию пришло письмо химика из Барнаула, где он пишет, что семья не могла отравиться дихлофосом. Корреспондент krsk.aif.ru связалась с ним. Сергей Сохранный сейчас пенсионер. Но в советское время он работал на НПО «Аэрозоль» в Риге. Был разработчиком рецептур ряда аэрозольных препаратов, в том числе и инсектицида «Перфос-П». Химик уверяет, что современный дихлофос гораздо менее токсичен, чем те разработки.
«Самый токсичный компонент дихлофоса — циперметрин, его смертельная доза 250 мг на килограмм тела. Для отравления ребенка весом 10 кг потребуется 2,5 грамма циперметрина, а в двух баллонах дихлофоса его было всего 1,4 г! Значит, для гарантированного отравления потребуется три-четыре баллона, причем весь этот дихлофос следует употребить внутрь, а не разбрызгать по комнатам и подышать парами! Добавлю, что никаких “паров” циперметрина в воздухе не бывает — это нелетучее вещество. Мелкие капли аэрозоля, конечно, долго висят в воздухе, но за два часа после обработки осядут сами, а значит, проветривание играет чисто символическую роль», — объясняет в письме корреспонденту krsk.aif.ru Сергей Сохранный, который называет себя опытным химиком.
Химик говорит, что отправил письмо в СК. Кроме того, он предлагает опытным путем доказать, что от отравы для насекомых погибнуть человек не может. И предлагает проверить действие дихлофоса на себе. Мы так делать никому не рекомендуем.
Современный дихлофос не опасен?
Корреспондент krsk.aif.ru попросила оценить это мнение другого эксперта — кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрея Дорохова. И он согласился с выводами Сохранного.
«В современном “дихлофосе” никакого дихлофоса нет. Он содержит циперметрины, которые безопасны для людей и животных и смертельного отравления вызвать не могут. Химик, написавший вам, совершенно прав. Более того, симптомы отравления явно указывают на попадание яда через ЖКТ, при использовании же дихлофоса основная его часть попадает в организм через дыхательные пути. Симптомы отравления очень похожи на отравление нитратами (селитрой). Возможно, перепутали с солью. Или кто-то подсыпал. Но это уже СК и прокуратура выяснять должны», — сказал кандидат химических наук Андрей Дорохов.
Эксперт подчеркнул, что эти же циперметрины входят в состав многих средств от комаров и клещей. А такие вещества мы распыляем на одежду и не травимся.
Ранее о том, что современным аэрозольным средством, которое использовала семья, отравиться нельзя, заявил врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Изданию «Газета.ру» он рассказал, что раньше дихлофос был крайне опасным, но теперь изготавливается по другой технологии и уже не столь токсичен.
Не верят в версию с дихлофосом и жители Красной Сопки. Там многие регулярно травят мух этим средством. «Пишут, что тараканы по дому бегали. Нет в деревне тараканов. Это у вас в городе. У нас тут мухи, особенно у тех, кто скот держит, а у них он есть. Пишут, что маленькую форточку открыли. Нет у них форточек, обычные пластиковые окна — или полностью открывается, или ставится на проветривание. А этот дихлофос, ну все мы им пользуемся. И нормально. В 90-е годы его алкаши пили, и то не травились. В советское время детям вши им травили», — говорил корреспонденту krsk.aif.ru на похоронах дядя погибших детей.
Экспертизы продолжаются
В ГСУ СК по Красноярскому краю корреспонденту krsk.aif.ru рассказали, что подобные заключения им присылают многие эксперты. Но там подчеркивают, что пока все выводы, которые делают криминалисты, предварительные.
«Мы запрашивали по всей стране информацию, было ли когда-то подобное отравление. Это первый такой случай в практике. Поэтому так долго делают московские и красноярские специалисты экспертизы. Мы ждем и основываемся на их исследованиях, они работают с органами детей. Все ранее озвученные результаты экспертиз — предварительные. Над окончательными работает большая группа профессионалов. Случай неординарный, поэтому все досконально исследуется. Пока кроме остатков этого инсектицидного средства в организмах детей ничего не нашли», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель Следкома Юлия Арбузова.
Напомним, после ужина утром 21 сентября все члены семьи из поселка Красная Сопка почувствовали себя плохо. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 9-летний мальчик. Остальных членов семьи отправили санавиацией в Красноярск. Здесь в течение нескольких дней умерли две сестры. Родителей откачали, а когда они пришли в себя, их сразу допросили. Выписали отца и мать погибших 25 сентября. Они вернулись в поселок провожать детей в последний путь. На тот момент мама погибших была беременна. В ноябре она родила здорового ребенка.
Родители рассказали следователям, что перед отравлением обработали дом средством от насекомых. Дело в том, что летом дом заполонили мухи, травили их дихлофосом. И делали это регулярно. В этот раз отец семейства также распылил баллончик, жену и ребятишек он перед этим вывел на улицу. В дом они вернулись через два часа.
Прорабатывались несколько версий трагедии. Сразу были отвергнуты предположения об отравлении детей дымовой шашкой от грибка, которую якобы зажег сосед. Рассматривалась версия о криминальном отравлении, но и она не нашла подтверждений. Врагов у семьи не было.
Не смогли подтвердить и версию отравления продуктами собственного производства. У семьи небольшое подсобное хозяйство. Вода, которую пили члены семьи, тоже была нормальной.
Покупные пельмени, на которые изначально все грешили, оказались нормальными. Как и курица, которую тоже ели в тот день. Многие на селе берут эти продукты в местном магазине, но никто ими не травился. Экспертиза тоже показала, что яда в продуктах не было.
В доме также нашли антибиотики для скота, пестициды и отраву для насекомых, в том числе дихлофос.