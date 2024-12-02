Главе СК доложат об избиении жителя Екатеринбурга мигрантами в автобусе

В Екатеринбурге в одном из автобусов произошла драка — сообщается, что мигранты избили местного жителя. На сообщение об инциденте обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.
— Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Екатеринбурге в салоне автобуса мигранты избили местного жителя, высказав угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров. После совершения противоправных действий фигуранты с места происшествия скрылись, — передает пресс-служба Информационного центра СКР.
Следственное управление СК по Свердловской области организовало процессуальную проверку по информации о происшествии. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах инцидента, а также результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в пресс-службе Информационного центра ведомства.