Главе СК доложат об избиении жителя Екатеринбурга мигрантами в автобусе

— Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Екатеринбурге в салоне автобуса мигранты избили местного жителя, высказав угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров. После совершения противоправных действий фигуранты с места происшествия скрылись, — передает пресс-служба Информационного центра СКР.