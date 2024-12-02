Житель Челябинска пытался с пистолетом ограбить кулинарию, но получил отпор

«Ранее судимый местный житель 1983 года рождения, используя пневматический пистолет, угрожал женщине-продавцу, пытаясь похитить денежные средства, однако злоумышленнику не удалось довести задуманное до конца, поскольку продавец и находившийся в кулинарии посетитель оказали сопротивление», — прокомментировали в региональном Главке МВД.