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Житель Челябинска пытался с пистолетом ограбить кулинарию, но получил отпор

Житель Челябинска пытался с пистолетом ограбить кулинарию, но получил отпор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло 1 декабря на улице Университетская Набережная.

При проведении первоначальных мероприятий подозреваемый был задержан по «горячим следам».

«Ранее судимый местный житель 1983 года рождения, используя пневматический пистолет, угрожал женщине-продавцу, пытаясь похитить денежные средства, однако злоумышленнику не удалось довести задуманное до конца, поскольку продавец и находившийся в кулинарии посетитель оказали сопротивление», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

В настоящее время полицейские устанавливают детальную картину произошедшего.