24 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и районе за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, пострадало 24 взрослых и трое детей.
— Всего зафиксировали восемь наездов на пешеходов, восемь столкновений транспортных средств, два съезда с дороги, два наезда на препятствие и один наезд на стоящее авто, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Всего за минувшую неделю произошло 218 аварий, повреждено 411 машин. Правоохранители напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Лучше не совершать опасных маневров, это подвергает опасности всех участников движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент произошел 30 ноября в районе поселка Рудногорск.