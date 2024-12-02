Бытовой вагончик горел в сквере имени Кирова в Иркутске

Бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, на место выезжали семь специалистов и две единицы техники.
— Пожар охватил 10 квадратных метров, его в кротчайшие сроки потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
На данный момент еще непонятно, почему разгорелось пламя. Дознаватели устанавливают причину.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар в котельной произошел в Куйтунском районе Иркутской области. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной распространившегося пламени стало отсутствие надлежащего утолщения дымохода в месте его соприкосновения с конструкциями дома.