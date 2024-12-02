Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бытовой вагончик горел в сквере имени Кирова в Иркутске

Пламя охватило 10 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, на место выезжали семь специалистов и две единицы техники.

— Пожар охватил 10 квадратных метров, его в кротчайшие сроки потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

На данный момент еще непонятно, почему разгорелось пламя. Дознаватели устанавливают причину.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар в котельной произошел в Куйтунском районе Иркутской области. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной распространившегося пламени стало отсутствие надлежащего утолщения дымохода в месте его соприкосновения с конструкциями дома.

пожары