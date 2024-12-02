61 человек пострадал и пять погибли в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, повреждено 70 авто. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в авариях пострадал 61 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Пять человек спасти не удалось, они погибли.
— В трех случаях водители управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения, пять водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления, два водителя оставили место ДТП, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Одной из основных причин ДТП стало несоответствие скорости. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Основной причиной ДТП стало несоответствие скорости (13 аварий). Четыре ДТП произошло из-за несоблюдения очередности проезда, еще три из-за выезда на полосу встречного движения. Трижды водители выбрали неправильную дистанцию, три водители нарушили правила проезда пешеходного перехода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 24 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю.