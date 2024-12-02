61 человек пострадал и пять погибли в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, повреждено 70 авто. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в авариях пострадал 61 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Пять человек спасти не удалось, они погибли.