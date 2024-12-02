«Златоустовский паук», убивший двух школьниц, обжаловал пожизненный срок

Из базы дел следует, что жалоба Николая Мозглякова поступила 28 ноября.
«Обжалуется судебный акт первой инстанции от 22.12.2008», — говорится в комментарии.
Отметим, в текущем году маньяк пытается обжаловать вердикт пятый раз: в марте, апреле, мае ему было отказано в передаче кассационной жалобы, в августе жалобу вернули без рассмотрения.
Все произошло 1 апреля 2008 года. В Златоусте в тот день пропали три девочки, позже двух из них нашли мертвыми — одну из них преступник задушил, а другую зарезал. Самая маленькая, чудом выжившая — Мозгляков ударил ее ножом девять раз — смогла описать маньяка. На основе именно ее показаний была восстановлена картина произошедшего и составлен фоторобот убийцы. Одной из примет, позволивших спустя 10 дней найти преступника, стала татуировка в виде паука на его запястье.
По подозрению в совершении убийств девочек 12 апреля 2008 года был задержан житель Златоуста Николай Мозгляков. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.
В декабре того же года Челябинский облсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы.