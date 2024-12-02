В крупном ночном пожаре в Башкирии погибли бабушка и ребенок

«Сотрудники МЧС России по прибытии проникли в квартиру и нашли 4-летнего мальчика, к сожалению, он погиб. 30-летняя женщина надышалась едким дымом и уже в бессознательном состоянии была доставлена в реанимацию, за её жизнь сейчас борются врачи», — сообщили в МЧС по РБ.