В крупном ночном пожаре в Башкирии погибли бабушка и ребенок

В крупном ночном пожаре в Башкирии на 6 квартир погибли 2 человека. Жертвами пожара стали 4-летний ребенок и 81-летняя женщина.
Как сообщают в МЧС по РБ, страшный пожар произошёл в Калтасинском районе. В селе Краснохолмский загорелась квартира на 1 этаже двухэтажного дома. Огонь возник на потолке, о возгорании сообщил пожарный извещатель. Проживающие в квартире беременная женщина и трое детей успели собраться и выйти на улицу. Но огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и крышу двухэтажного многоквартирного дома.
В квартире сверху, где также проживала многодетная семья, мама успела вывести только 2 детей.
«Сотрудники МЧС России по прибытии проникли в квартиру и нашли 4-летнего мальчика, к сожалению, он погиб. 30-летняя женщина надышалась едким дымом и уже в бессознательном состоянии была доставлена в реанимацию, за её жизнь сейчас борются врачи», — сообщили в МЧС по РБ.
Жертвой пожара стала также проживающая в одной из квартир на 1 этаже 81-летняя женщина.
Площадь пожара составила 455 квадратных метров, повреждены 6 квартир и крыша дома. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Привлечены 33 специалиста и 10 единиц техники.
Эвакуированные жители размещены в пункте временного размещения.
На месте работают оперативная группа Главного управления, в том числе психолог, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, а также сотрудники СК и прокуратуры.
В администрации района готовится заседание комиссии по ликвидации ЧС.