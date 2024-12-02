В ДТП на «Трассе смерти» пострадали пятеро жителей Омской области

На трассе Тюмень — Омск случилось ДТП, в результате которого травмы получили пять человек.
1 декабря в Ишимском районе, на 279-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Хендай Гранд Старекс», выезжая на федеральную дорогу с территории кафе, не пропустил грузовой автомобиль «Мерседес».
В результате столкновения травмы получил 37-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров.
Информация предоставлена Госавтоинспекцией Омской области.