Молодой парень из Сурхандарьи организовал крупную мошенническую схему в Telegram

Обманщик действовал в масштабах всей страны, успев завладеть деньгами десятков людей. Только в Самаркандской области от его действий пострадали не менее десяти человек. Однако о его преступлениях стало известно лишь 29 октября 2024 года, когда житель Пастдаргомского района обратился в органы внутренних дел. Судя по всему, многие пострадавшие просто решили не обращаться к правоохранителям, считая, что те не смогут найти мошенника.