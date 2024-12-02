Молодой парень из Сурхандарьи организовал крупную мошенническую схему в Telegram

Мошенник привлекал внимание пользователей заманчивыми предложениями, где главным призом был автомобиль. «Победителям» предлагалось оплатить небольшую сумму якобы для оформления выигрыша и доставки автомобиля. Обманутые граждане, поверившие в свою удачу, переводили деньги на банковскую карту мошенника, после чего тот переставал выходить на связь.
Обманщик действовал в масштабах всей страны, успев завладеть деньгами десятков людей. Только в Самаркандской области от его действий пострадали не менее десяти человек. Однако о его преступлениях стало известно лишь 29 октября 2024 года, когда житель Пастдаргомского района обратился в органы внутренних дел. Судя по всему, многие пострадавшие просто решили не обращаться к правоохранителям, считая, что те не смогут найти мошенника.
Сотрудники оперативно-розыскной службы и отдела кибербезопасности провели тщательное расследование, что позволило установить личность и местонахождение злоумышленника. Молодой человек был задержан, а его деятельность пресечена. По данным правоохранительных органов, он действовал крайне изобретательно, используя современные технологии для реализации своих корыстных целей.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему инкриминируются мошеннические действия, совершённые в особо крупном размере. Молодой человек находится под стражей, ведётся расследование. Правоохранители проверяют его причастность к другим случаям мошенничества.
Этот случай стал ещё одним напоминанием о необходимости быть бдительными при использовании интернета и социальных сетей. Органы внутренних дел настоятельно рекомендуют гражданам не доверять заманчивым предложениям, особенно если они связаны с предоплатой или передачей личных данных.