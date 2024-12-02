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В ДТП Башкирии по дороге в Красноусольск пострадали 3 ребенка

Автоледи за рулем «Шевроле Кобальт» не справилась с управлением и съехала в кювет.

Источник: РИА "Новости"

В ДТП Башкирии по дороге в Красноусольск пострадали 3 ребенка. 49-летняя автоледи за рулем «Шевроле Кобальт» не справилась с управлением и съехала в кювет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Гафурийском районе на автодороге 42 км автодороги Толбазы — Красноусольск. Вблизи деревни Краснодубровск на 42 км машина вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадали 4 человека: водитель и 3 пассажира — дети 10, 11 и 12 лет. Они с различными травмами доставлены в больницу.

Причина происшествия устанавливается, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.