В ДТП Башкирии по дороге в Красноусольск пострадали 3 ребенка

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Гафурийском районе на автодороге 42 км автодороги Толбазы — Красноусольск. Вблизи деревни Краснодубровск на 42 км машина вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадали 4 человека: водитель и 3 пассажира — дети 10, 11 и 12 лет. Они с различными травмами доставлены в больницу.