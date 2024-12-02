У следовавшего из Казани в Уфу самолета в процессе посадки случилась техническая неисправность

У следовавшего и Казани в Уфу самолета в процессе посадки случилась техническая неисправность. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел в минувшую пятницу — 29 ноября. Экипаж воздушного судна во время захода на посадку сообщил диспетчеру о том, что моргает сигнализация, а винт установился на малый угол. Двигатели, тем не менее, работали, нормально, а после процедуры ожидания команда доложила, что борт в порядке.
Самолет благополучно сел в уфимском международном аэропорту столицы Башкирии через 19 минут после возникновения неисправности.
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