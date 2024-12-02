Пилотов самолета Самара — Москва пытались ослепить лазером

Неприятный инцидент произошел с самолетом, который летел из Самары в Москву 30 ноября. Около 21.02 по московскому времени, когда воздушное судно уже заходило на посадку, экипаж сообщил, что их с правой стороны осветил зеленый лазер.
— Событие на пилотирование не повлияло, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.
В итоге самолет уже через несколько минут благополучно приземлился во Внуково. Этот рейс выполняла авиакомпания «Победа».
А через несколько часов, в 04.53 по местному времени, в небе над Самарой стало плохо пассажиру самолета Нью-Йорк — Дели. Воздушное судно отправили на незапланированный аэродром — в Шереметьево.