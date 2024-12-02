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Детский хоккейный тренер погиб в ДТП в Свердловской области

В ДТП погиб тренер по хоккею тагильской ДЮСШ «Спутник» Виктор Русаков. Ему было 74 года. О смерти известного в городе наставника сообщается в группе «Весь хоккей Нижнего Тагила» во «ВКонтакте».

Виктор Русаков приехал в Нижний Тагил в 30-летнем возрасте и посвятил работе тренером большую часть своей жизни. «Если из первого набора 1969 г.р. никому в основном составе команды мастеров не удалось закрепиться, то следующие, как говорится, “выстрелили”. Александр Бызов, Виталий Шарабуряк, Сергей Арзаев, Виталий Букин, Алексей Фетисов, Дмитрий Путилов, Сергей Орлов, Александр Власов, Евгений Муратов — фамилии, которые не нуждаются в представлении тагильским болельщикам. Русаков знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — говорится в посте сообщества.

ДТП произошло 29 ноября на 9 км автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». Hyundai Solaris по неизвестной причине выехал на встречку и врезался в Fiat Ducato. Водитель последнего — 46-летний мужчина — и его 74-летний пассажир Виктор Русаков погибли на месте. Двадцатидевятилетний водитель Hyundai с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.