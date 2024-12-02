Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать

«Навестил в больнице Кирилла из Прокопьевска. Мальчик пострадал от рук отчима, который издевался над ним. Кирилл находится в палате интенсивной терапии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Проведена консультация с федеральными специалистами. Сейчас основная задача — стабилизировать состояние ребенка. На следующем этапе подключатся пластические хирурги», — написал губернатор.
Он уточнил, что сегодня специалисты уже начали кормить ребенка. Как только он сможет свободно общаться, подключатся психологи.
«Поговорил с мальчиком, он сказал, что любит футбол. Как только он поправится, обязательно организуем занятия в секции», — добавил Илья Середюк.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что во вторник в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через два дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи следственного управления СК региона, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях.
Информированный источник сообщал, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. В отношении мужчины заведено уголовное дело пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца.
Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам «г, е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца.
По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Мальчик изъят из семьи и был передан в социальное учреждение, оттуда его перевели в больницу города Прокопьевска, где был проведен этап операции для устранения угрозы жизни, затем ребёнок был эвакуирован в детскую областную клиническую больницу.