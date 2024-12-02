Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что во вторник в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через два дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи следственного управления СК региона, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях.