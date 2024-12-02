Мать фельдшера, которого пациент убил по пути в больницу: «Хочется знать, что мой сын не зря отдал жизнь»

Александру Печелатову было 35 лет, когда его жизнь трагически оборвалась. Отец двоих детей, любимый муж и сын погиб во время выезда в составе бригады скорой помощи. В убийстве фельдшера признался его пациент — 53-летний вахтовик, приехавший в Иркутскую область на заработки из соседнего Забайкалья.
Что известно об этой трагедии на сегодняшний день — в материале КП-Иркутск.
«Дурного предчувствия не было».
Александр несколько лет работал в Казачинско-Ленской районной больнице. Там же медсестрой трудилась его мать, 57-летняя Марина Печелатова. Женщина была одной из последних, кто видел сына живым:
— Я всегда провожала сына на смену, заодно навещала внуков. В тот вечер тоже пришла в гости. Мы разговаривали, долго смеялись. Над чем, сейчас уже и не вспомнить. Дурного предчувствия не было. И сам сын был в приподнятом настроении.
Около 22 часов 21 ноября медикам поступил вызов из вахтового поселка, примерно в 90 километрах от Казачинского. Помощи просил мужчина, который жаловался на повышенное давление и якобы проблемы с сердцем. По адресу выехали Александр Печелатов и водитель. Осмотрев пациента на месте, фельдшер принял решение о госпитализации. В дороге началась словесная перепалка: агрессивный вахтовик требовал посадить его на переднее сидение. Отказ ввел его в ярость. Он еще раз постучал в окно между кабиной и салоном, машина остановилась. Александр направился к пациенту, чтобы вновь объяснить правила.
— Одновременно я вышел, и он вышел из двери, — вспоминал на допросе подозреваемый. — Затем нанес ножевой удар. Мой перочинный нож всегда со мной.
Незадолго до гибели сибиряк отпраздновал юбилей. Фото: личный архив. «Саша умер».
Ранение пришлось в район груди. Напуганный медик ринулся в сторону от нападавшего. Тот же решил расправиться с водителем, который, к счастью, успел убежать. Навстречу сибиряку выехал лесовоз, это и спасло ему жизнь.
— Вместе с водителем они где-то по трассе подобрали Сашу, — продолжает рассказывать Марина Печелатова. — Их отвезли обратно к машине «скорой». Сын сел в салон и единственное, что произнес: «гони».
Но оказать помощь фельдшеру не успели. О гибели сына матери по телефону сообщила коллега:
— После слов: «Саша умер» пошли гудки… Позже я перезвонила и попросила разрешения увидеть его. Мне позволили. Зайдя в реанимацию, я увидела тело, все в крови, накрытое простыней. По словам патологоанатома, если бы Саше не пришлось убегать или кто-то оказал первую помощь, его могли привезти в больницу живым.
В это время полицейские и следователи СК уже разыскивали возможного убийцу. Задержать его помогли обычные водители, которые даже не подозревали о случившемся. 28-летний Евгений Носовко и 37-летний Сергея Корников ехали на строительный объект, когда решили подвезти стоящего на обочине незнакомца. Тот молча сел в салон, согласился выпить чаю, а затем начал угрожать, якобы зарежет.
— Мы не восприняли это всерьез. Посмеялись еще, мол, мы тебя обогрели, а ты убить грозишься, — вспоминает Евгений.
Успокоившись, мужчина рассказал, как оказался на дороге: ранил фельдшера и сбежал. Сибиряки позвонили в полицию, назвали номер машины и маршрут, по которому едут. Вахтовик понял, что речь о нем, но сопротивляться не стал. В настоящее время он находится в СИЗО и является главным подозреваемым по уголовному делу. Как стало известно КП-Иркутск от личного источника в правоохранительных органах, в крови задержанного следов алкоголя обнаружено не было.
Подозреваемый в СИЗО. Прокуратура Иркутской области «Могила утонула в цветах».
С Александром Печелатовым простились 24 ноября в деревне Тарасово. По словам близких, могила мужчины утонула в цветах. На похороны приехало больше сотни человек со всего Казачинско-Ленского района: друзья, коллеги и благодарные пациенты. Также сибиряки выступают за то, чтобы посмертно наградить фельдшера за проявленные смелость и мужество при исполнении профессионального долга.
— Сын был единственным добытчиком в семье. В свободное время успевал брать подработки, чтобы выплачивать ипотеку, обеспечивать жену и детей. Планировал купить квартиру, чтобы детям было, где жить во время учебы в университете. Мог ли он знать, что не успеет… Мы с мужем не вечные и долго помогать деньгами, к сожалению, не сможем. Больше всего я хочу знать, что мои внуки ни в чем не нуждаются, а мой сын не зря отдал свою жизнь.
Согласно данным, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, семья Александра Печелатова получит материальную поддержку в размере одного миллиона рублей. Указ подписал губернатор Игорь Кобзев.
— За счет средств областного бюджета членам семьи погибшего фельдшера из Казачинско-Ленской районной больницы предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, — сказано в документе.