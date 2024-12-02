Мать фельдшера, которого пациент убил по пути в больницу: «Хочется знать, что мой сын не зря отдал жизнь»

— Сын был единственным добытчиком в семье. В свободное время успевал брать подработки, чтобы выплачивать ипотеку, обеспечивать жену и детей. Планировал купить квартиру, чтобы детям было, где жить во время учебы в университете. Мог ли он знать, что не успеет… Мы с мужем не вечные и долго помогать деньгами, к сожалению, не сможем. Больше всего я хочу знать, что мои внуки ни в чем не нуждаются, а мой сын не зря отдал свою жизнь.