Стало известно, в каком состоянии находится тяжело пострадавшая многодетная мать, ребенок которой погиб в пожаре

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии многодетной матери, пострадавшей во время пожара в Калтасинском районе.
Напомним, вчера вечером, 1 декабря, в селе Краснохолмский в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме по улице Горького случилась трагедия. В квартире на первом этаже загорелся натяжной потолок. Огонь стал быстро распространяться на соседние квартиры, общие коридоры и пошел наверх. Пламя застало врасплох многодетную семью: 30-летнюю женщину и троих ее детей. Двоих из них она смогла вывести на улицу, а вот третьего — четырехлетнего сына — попросту не нашла в дыму.
Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили мальчика из полыхающего здания, но к этому времени он, к сожалению, был уже мертв. Его мама надышалась дымом, потеряла сознание, а затем впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи. У нее острое отравление и порезы на руках. Кроме того, пожарные обнаружили на первом этаже погибшую женщину 70 лет.
Всего огнем были повреждены шесть квартир и крыша дома, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Выяснением обстоятельств инцидента занимаются МЧС, прокуратура и Следственный комитет Башкирии. Ведомства проводят проверку.
— Женщина в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. По линии санитарной авиации лечение согласовано, — сообщили «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии.
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