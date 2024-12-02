Легковая машина сбила двух пенсионеров на переходе в Бресте. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что в воскресенье, 1 декабря, примерно в 12.10 33-летний житель Бреста, находившийся за рулем автомобиля Lada, ехал по улице Карьерной. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Ясеневой в момент левого поворота водитель не уступил дорогу и сбил двух пенсионеров. Речь идет о 63-летнем мужчине и 58-летней женщине. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия женщина была доставлена в больницу, а мужчину отпустили домой после оказания необходимой медпомощи.
Кстати, транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
Тем временем пьяный водитель Ford снес два пролета ограждения и дорожный знак в Бресте.
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