Смеха ради переслала порнографическое видео жительница Хабаровского края и получила срок

Данную видеозапись она сохранила себе на телефон, после чего «смеха ради» переслала видеозапись в WhatsApp своей подруге, тем самым незаконно предоставила конкретному лицу возможность использования данных материалов, в том числе их просмотра, копирования и дальнейшего распространения неопределенному кругу лиц, что и составляет объективную сторону вышеуказанного состава преступления.