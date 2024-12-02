Смеха ради переслала порнографическое видео жительница Хабаровского края и получила срок

Приговором Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края Р. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Судом и следствием установлено, что девушка увидела в одной из групп в Telegram (18+) видеозапись порнографического содержания с участием двух несовершеннолетних мальчиков на вид не более 10−11 лет.
Данную видеозапись она сохранила себе на телефон, после чего «смеха ради» переслала видеозапись в WhatsApp своей подруге, тем самым незаконно предоставила конкретному лицу возможность использования данных материалов, в том числе их просмотра, копирования и дальнейшего распространения неопределенному кругу лиц, что и составляет объективную сторону вышеуказанного состава преступления.
С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также молодого возраста, девушке назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Судебной коллегией по уголовным делам Хабаровского краевого суда приговор в отношении Р. в части назначенного наказания оставлен без изменения.