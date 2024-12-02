Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

«По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту Boeing 767−300 находилось свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно.
«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», — сообщили в прокуратуре.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.