Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

«По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.