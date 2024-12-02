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Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), в связи с технической неисправностью совершил посадку на аэродроме в Новосибирске, проводится проверка, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту Boeing 767−300 находилось свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», — сообщили в прокуратуре.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.