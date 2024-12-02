Отдали миллионы: двое жителей Хабаровска попали в ловушку мошенников

«Другой случай произошел с 45-летним рабочим муниципального предприятия. Мужчину обманули, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Ему предложили защитить себя от аферистов, оформив кредит на два миллиона рублей. Деньги он перевел на “безопасный” счет, но вернуть их не смог», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.