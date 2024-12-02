Отдали миллионы: двое жителей Хабаровска попали в ловушку мошенников

Двое жителей Хабаровска лишились крупных сумм денег. Аферисты выманили у них больше трех миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина поверила предложению незнакомки о заработке на криптовалюте. Она скачала приложения, перевела больше миллиона рублей, но вместо прибыли получила заблокированный счет.
«Другой случай произошел с 45-летним рабочим муниципального предприятия. Мужчину обманули, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Ему предложили защитить себя от аферистов, оформив кредит на два миллиона рублей. Деньги он перевел на “безопасный” счет, но вернуть их не смог», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Полиция завела уголовные дела и продолжает искать причастных к этим преступлениям.