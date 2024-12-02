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В Краснодаре на Московской отменили трамваи из-за провала на дороге

Движение трамваев на улице Московской в Краснодаре снова закрыто.

Источник: соцсети

В Краснодаре на улице Московской отменили трамваи. Это произошло спустя пару часов после возобновления движения в связи с окончанием ремонта на месте провала.

«По улице Московской между улицами 40 лет Победы и Зиповской из-за провала дорожного полотна закрыто движение трамвайных маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22», — сообщил перевозчик.

Движение трамвайных маршрутов № 5, 15, 21 и 22 организовали через разворотные кольцо на улице Декабристов. Трамваи маршрута № 8 идут до улицы Колхозной.

Ранее сообщалось, что последствия провала грунта в Краснодаре устранят до 5 декабря. Однако уже утром 2 декабря движение трамваев возобновили по обычному графику. Через два часа его снова остановили.

Напомним, ЧП на улице Московской случилось вечером 27 ноября. Между путями и дорогой образовалась глубокая яма.