В Краснодаре на Московской отменили трамваи из-за провала на дороге

В Краснодаре на улице Московской отменили трамваи. Это произошло спустя пару часов после возобновления движения в связи с окончанием ремонта на месте провала.
«По улице Московской между улицами 40 лет Победы и Зиповской из-за провала дорожного полотна закрыто движение трамвайных маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22», — сообщил перевозчик.
Движение трамвайных маршрутов № 5, 15, 21 и 22 организовали через разворотные кольцо на улице Декабристов. Трамваи маршрута № 8 идут до улицы Колхозной.
Ранее сообщалось, что последствия провала грунта в Краснодаре устранят до 5 декабря. Однако уже утром 2 декабря движение трамваев возобновили по обычному графику. Через два часа его снова остановили.
Напомним, ЧП на улице Московской случилось вечером 27 ноября. Между путями и дорогой образовалась глубокая яма.