Продавец из Забайкалья выхватила у грабителя ружье и выгнала неудачника с позором. Эпичная драка попала на видео

— Бабки давай! — прокричал вооруженный грабитель продавцу.
— Отдам…
— Бегом!
— Вот они, все забирай!
Ситуация могла обернуться настоящей трагедией, только вот жительница Забайкалья оказалась не из робкого десятка. Она не только выгнала преступника, но и … обезоружила его!
Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина в маске открывает дверь продуктового магазина, пробирается во второй зал, ищет кассу. На некоторое время пропадает из поля видимости. Можно лишь заметить, как трясутся стеллажи. Спустя пару мгновений он выбегает из магазина, а за ним женщина … с ружьем.
Как выяснилось позже, произошло все в поселке Вершино-Дарасунский Забайкалья. 46-летний местный житель решил таким способом «подзаработать».
— В полицию с сообщением о разбойном нападении на магазин обратилась 55-летняя женщина. Рассказала, что вечером в магазин зашел неизвестный мужчина в маске, угрожая пневматическим ружьем, потребовал передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала все имеющиеся средства — 1000 рублей. Во время передачи денег, она вырвала ружье из рук нападавшего и сорвала с лица маску, — рассказали КП-Иркутск в МВД Забайкалья.
Не ожидая такого поворота событий, мужчина скрылся. А женщина, кажется, претендует на звание лучшего работника! Не только защитила себя и магазин, но и запомнила приметы нападавшего! Через три часа его уже задержали, завели уголовное дело.