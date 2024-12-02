Продавец из Забайкалья выхватила у грабителя ружье и выгнала неудачника с позором. Эпичная драка попала на видео

— В полицию с сообщением о разбойном нападении на магазин обратилась 55-летняя женщина. Рассказала, что вечером в магазин зашел неизвестный мужчина в маске, угрожая пневматическим ружьем, потребовал передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала все имеющиеся средства — 1000 рублей. Во время передачи денег, она вырвала ружье из рук нападавшего и сорвала с лица маску, — рассказали КП-Иркутск в МВД Забайкалья.