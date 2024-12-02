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Четыре человека эвакуировали из-за пожара в лоджии квартиры в Петербурге

ЧП произошло в Василеостровском районе.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря в 06:32 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 3к1 на бульваре Головнина. На вызов отправились 19 человек личного состава и четыре спецмашины. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Выяснилось, что огонь охватил лоджию однокомнатной квартиры. Стихия распространилась на площади 10 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия из дома в Василеостровском районе эвакуировали четыре человека. Никто из жильцов не пострадал.

Потушить пожар удалось в 07:42.

К слову, в первый день зимы петербургские спасатели напомнили о том, какой должна быть новогодняя елка в доме, чтобы праздник прошел максимально безопасно. Они напомнили, что нельзя украшать дерево ватой, тканью и другими легковоспламеняющимися материалами, не стоит использовать зажженные свечи для освещения и оформления елки. Кроме того, стоит отказаться от зажигания бенгальских огней у дерева и не оставлять без присмотра включенную в сеть гирлянду.

пожары