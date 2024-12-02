Четыре человека эвакуировали из-за пожара в лоджии квартиры в Петербурге

К слову, в первый день зимы петербургские спасатели напомнили о том, какой должна быть новогодняя елка в доме, чтобы праздник прошел максимально безопасно. Они напомнили, что нельзя украшать дерево ватой, тканью и другими легковоспламеняющимися материалами, не стоит использовать зажженные свечи для освещения и оформления елки. Кроме того, стоит отказаться от зажигания бенгальских огней у дерева и не оставлять без присмотра включенную в сеть гирлянду.