Лобовое ДТП с двумя погибшими произошло на федеральной трассе в Куйтуне

29-го ноября в Куйтунском районе на 1546 км автодороги Р-255 «Сибирь» около 22 часов вечера произошло столкновение Toyota Camry под управлением 21-летнего жителя Нижнеудинска и автомобиля LADA Granta под управлением 38-летнего жителя Усть-Илимска.
По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где произошёл удар с отечественной машиной. Водитель и 38-летняя женщина-пассажир «Гранты» погибли до приезда медицинской помощи, их 15-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Также за помощью обратился водитель Toyota Camry.
Примечательно, что за несколько минут до трагического инцидента полицейские за неиспользование ремней безопасности останавливали машину, в которой впоследствии погибли люди. Инспекторы ДПС разъясняли водителю нормы законодательства о необходимости использования ремней безопасности, способных спасти жизни в случае ДТП, и составили соответствующий протокол, однако в момент аварии водитель все равно оказался не пристегнут.
Известно, что предполагаемый виновник аварии 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, большая часть из которых — за нарушение скоростного режима.