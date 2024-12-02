Лобовое ДТП с двумя погибшими произошло на федеральной трассе в Куйтуне

Примечательно, что за несколько минут до трагического инцидента полицейские за неиспользование ремней безопасности останавливали машину, в которой впоследствии погибли люди. Инспекторы ДПС разъясняли водителю нормы законодательства о необходимости использования ремней безопасности, способных спасти жизни в случае ДТП, и составили соответствующий протокол, однако в момент аварии водитель все равно оказался не пристегнут.