Минчанин прятал наркотик в банках для закаток в квартире ничего не знавшей мамы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД был задержан 33-летний житель Минска, который в квартире своей матери выращивал наркотик. В момент обследования квартиры, сотрудники милиции нашли специально оборудованное помещения для выращивания опасного растения, где их удалось обнаружить, а также предметы для выращивания.
В ведомстве отметили, что в банках для закаток хранилось более 300 граммов высушенного опасного растения. Задержанный рассказал, что семена наркосодержащих растений он купил в соседней стране и выращивал их для личного потребления.
«Мать задержанного не знала о преступной деятельности сына», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.
По указанному факту заведено уголовное дело.