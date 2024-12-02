Минчанин прятал наркотик в банках для закаток в квартире ничего не знавшей мамы

Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД был задержан 33-летний житель Минска, который в квартире своей матери выращивал наркотик. В момент обследования квартиры, сотрудники милиции нашли специально оборудованное помещения для выращивания опасного растения, где их удалось обнаружить, а также предметы для выращивания.