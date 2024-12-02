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Минчанин прятал наркотик в банках для закаток в квартире ничего не знавшей мамы

Житель Минска выращивал и прятал наркотик в банках для закаток в квартире матери.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин прятал наркотик в банках для закаток в квартире ничего не знавшей мамы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД был задержан 33-летний житель Минска, который в квартире своей матери выращивал наркотик. В момент обследования квартиры, сотрудники милиции нашли специально оборудованное помещения для выращивания опасного растения, где их удалось обнаружить, а также предметы для выращивания.

В ведомстве отметили, что в банках для закаток хранилось более 300 граммов высушенного опасного растения. Задержанный рассказал, что семена наркосодержащих растений он купил в соседней стране и выращивал их для личного потребления.

«Мать задержанного не знала о преступной деятельности сына», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.

По указанному факту заведено уголовное дело.