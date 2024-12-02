В Челябинске оштрафуют фирму, спровоцировавшую потоп на северо-западе

Подрядчик, повредивший кабель и спровоцировавший потоп на Университетской набережной, получит штраф в 400 тыс. рублей. Об этом на совещании в администрации Челябинска объявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Также с организации взыскали 225 тыс. рублей в счет причиненного ущерба.
В мэрии выявили в работе фирмы три нарушения: работу без ордера, отсутствие ограждения и складирования грунта.
Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал работать на упреждение, чтобы у каждой организации был оформлен ордер на выполнение работ. Проконтролировать ситуацию он поручил вице-мэру по строительству Владимиру Шамне.